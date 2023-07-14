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В Чехии расследуют появление на акции компартии флага с символом Z как оправдание геноцида

Пятница, 14 июля 2023, 16:49

Чешская полиция начала расследование по статье "оправдание геноцида" в связи с вывешиванием флага России с символом Z на митинге коммунистической партии Чехии и Моравии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Митинг, о котором идет речь, состоялся 25 июня в городе Нимбурк. Российский флаг с большой буквой Z, составленной из георгиевской ленты, и словами на русском языке "Своих не бросаем" был вывешен на одном из киосков на акции, которая проходила перед городской ратушей.

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По делу проходит один подозреваемый, сообщил "Чешскому телевидению" прокурор Штепан Брунцлик.

В случае, если преступление будет доказано, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

"Полиция возбудила уголовное дело за совершение преступления, заключающегося в отрицании геноцида, его одобрении и оправдании", – заявил Брунцлик.

Прокурор добавил, что пока обвинения никому не предъявили.

Литера Z стала знаком российского вторжения в Украину и рассматривается чешским законодательством как символ в поддержку агрессии России.

По данным издания Deník.cz, которое и обратило внимание на инцидент с флагом, на мероприятии также присутствовал бывший вице-председатель компартии Йозеф Скала, который в марте был осужден за отрицание совершения советскими органами Катынского расстрела.

Напомним, в июне в Чехии суд наказал мужчину за повреждение автомобиля с украинскими номерами.

В середине мая суд в Чехии приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.

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