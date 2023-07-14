В Чехии расследуют появление на акции компартии флага с символом Z как оправдание геноцида

Чешская полиция начала расследование по статье "оправдание геноцида" в связи с вывешиванием флага России с символом Z на митинге коммунистической партии Чехии и Моравии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Митинг, о котором идет речь, состоялся 25 июня в городе Нимбурк. Российский флаг с большой буквой Z, составленной из георгиевской ленты, и словами на русском языке "Своих не бросаем" был вывешен на одном из киосков на акции, которая проходила перед городской ратушей.

По делу проходит один подозреваемый, сообщил "Чешскому телевидению" прокурор Штепан Брунцлик.

В случае, если преступление будет доказано, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

"Полиция возбудила уголовное дело за совершение преступления, заключающегося в отрицании геноцида, его одобрении и оправдании", – заявил Брунцлик.

Прокурор добавил, что пока обвинения никому не предъявили.

Литера Z стала знаком российского вторжения в Украину и рассматривается чешским законодательством как символ в поддержку агрессии России.

По данным издания Deník.cz, которое и обратило внимание на инцидент с флагом, на мероприятии также присутствовал бывший вице-председатель компартии Йозеф Скала, который в марте был осужден за отрицание совершения советскими органами Катынского расстрела.

Напомним, в июне в Чехии суд наказал мужчину за повреждение автомобиля с украинскими номерами.

В середине мая суд в Чехии приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.