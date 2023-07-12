Зеленський відповів президенту Чехії: Підтримка буде продовжуватись, так сказали партнери

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента Чехії Петра Павела, який вважає, що "вікно можливостей" для військового просування України зачинеться до кінця року і подальша військова підтримка союзників буде знижуватись.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у середу після участі у саміті НАТО в Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі… від всіх лідерів, які запевнили мене… що вони будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав Зеленський.

За його словами, підтримка залежатиме у тому числі і від українських дій на полі бою.

"Все це залежить і від того, які дії у нас будуть на полі бою. Це потрібно не тільки для підтримки союзниками нас, це потрібно і нам з вами, щоби ми були мотивовані, знали, до чого ми йдемо, що ми йдемо до перемоги і відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліттями нас буде хтось підтримувати", – додав перзидент.

Зеленський зазначив, що детально обговорив з партнерами моменти, які можуть "уповільнювати чи ускладнювати процеси".

"Ви знаєте, як воно заміновано, тощо. І коли ти не там, ти не в Україні – ти деякі речі можеш просто не розуміти. Дуже важливо донести. Я вважаю, що сьогодні наша команда… донесла всі ці важливі деталі. Тому підтримка не буде зменшуватись. Принаймні, так сказали партнери", – додав Зеленський.

Президент Павел вважає, що будь-які досягнення на полі бою до кінця цього року стануть основою для майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Павел сказав, що союзники, на його думку, з часом знизять свій рівень військової підтримки України.