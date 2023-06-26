У Чехії суд покарав чоловіка за пошкодження автомобіля з українськими номерами

У Чехії чоловіка, який пошкодив автомобіль з українськими номерами після антиурядової демонстрації на Вацлавській площі в чеській столиці в березні, засудили до шести місяців умовно з дворічним випробувальним терміном і однорічною забороною на в'їзд до Праги.

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомляє novinky.cz.

Зазначається що оскільки ні обвинувачений, ні прокурор не подали апеляцію, вирок набув чинності в середині червня. Чоловіка визнали винним у пошкодженні іноземного майна, насильстві над групою жителів і масових заворушеннях.

Суд також зобов’язав засудженого відшкодувати збитки в міру своїх можливостей протягом випробувального терміну.

Раніше повідомлялося, що Окружним судом району Прага було засуджено Ярослава Попелка, який в середині березня на антиурядовій демонстрації в Празі закликав зняти український прапор з Національного музею, до чотирьох місяців умовно з півторарічним випробувальним терміном за підбурювання до злочинних дій.

У середині травня суд в Чехії засудив 31-річного чоловіка до шести місяців позбавлення волі умовно за публічне схвалення воєнних злочинів.