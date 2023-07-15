Міністр оборони Британії підтвердив, що планує йти з посади і не братиме участі у виборах

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив чутки про те, що планує йти з посади та не братиме участі у наступних виборах.

Про це він заявив в інтерв’ю The Times, пише "Європейська правда".

Воллес, який найдовше серед консерваторів обіймає посаду міністра оборони, підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах.

"Я не буду висуватися наступного разу", – заявив Бен Воллес. Водночас, він додав, що не збирається достроково складати мандат і створювати потребу додаткових виборів.

Міністр нагадав, що його шлях у політику починався з парламенту Шотландії у 1999 році, та десь сім років він "провів з трьома телефонами біля ліжка".

Воллес повідомив прем’єру Ріші Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.

На запитання про те, які думки заважають йому спати вночі, Воллес сказав, що це поєднання "триваючої загрози від Росії Владіміра Путіна, все більш агресивного Китаю і терористичних груп", та наголосив, що справді стурбований з приводу російської загрози у майбутньому.

Інформація про наміри Воллеса йти з посади спершу з’явилася у ЗМІ неофіційно.

Однією з причин його рішення називають те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, цього тижня Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.

"Ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon", – процитував Воллес почуте від американських конгресменів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Після цього Воллес заявив, що його слова були викривлені. Тим часом українці масово прийшли зі словами подяки у коментарі до допису міністра у Facebook.