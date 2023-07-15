Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет участвовать в выборах

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил слухи о том, что планирует уходить с должности и не будет участвовать в следующих выборах.

Об этом он заявил в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

Уоллес, который дольше всех среди консерваторов занимает должность министра обороны, подтвердил намерения покинуть пост во время следующих перестановок в правительстве, которые ожидаются осенью, а также то, что не собирается баллотироваться как депутат на следующих выборах.

"Я не буду выдвигаться в следующий раз", – заявил Бен Уоллес. В то же время, он добавил, что не собирается досрочно складывать мандат и создавать потребность дополнительных выборов.

Министр напомнил, что его путь в политику начинался с парламента Шотландии в 1999 году, и где-то семь лет он "провел с тремя телефонами у кровати".

Уоллес сообщил премьеру Риши Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

На вопрос о том, какие мысли мешают ему спать ночью, Уоллес сказал, что это сочетание "продолжающейся угрозы от России Владимира Путина, все более агрессивного Китая и террористических групп", и отметил, что действительно обеспокоен по поводу российской угрозы в будущем.

Информация о намерениях Уоллеса уходить с должности сначала появилась в СМИ неофициально.

Одной из причин его решения называют то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Напомним на этой неделе Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений. Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.

"Мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon", – процитировал Уоллес услышанное от американских конгрессменов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

После этого Уоллес заявил, что его слова были искажены.