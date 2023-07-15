Воллес пояснив, чому вважає Росією вкрай серйозною загрозою у наступні роки

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому і найбільше його турбує небезпека прямого зіткнення з РФ, випадково або ні.

Про це він заявив в інтерв’ю The Times, пише "Європейська правда".

Воллес зазначив, що серйозно стурбований зростаючою загрозою від Китаю і його намірами щодо Тайваню, як і загрозами від глобальної діяльності таких терористичних організацій як Аль-Каїда та ІДІЛ.

Проте найбільше його турбує загроза воєнного конфліку з Росією, чи внаслідок випадкового збігу обставин, чи інакше. На його думку, РФ залишається серйозною силою навіть після втрат в Україні.

"Якщо Путін програє в Україні, його це дуже зачепить… У нього все ще є повітряні сили і флот – і ми бачимо, що цей флот здійснює доволі агресивні маневри… У наступні три-чотири роки він ще може завдати удару", – зазначив Бен Воллес, нагадавши також, що у РФ залишається ядерна зброя.

Він додав, що Путін "ще не завершив" і буде шукати винних у своїх неприємностях, та що у Росії вже озвучували припущення, нібито до заколоту Пригожина могли бути причетні британці.

Бен Воллес зауважив, що Росія потенційно може атакувати підводні комунікації союзників, що забезпечують передачу даних та енергоресурсів.

"40% європейських енергоресурсів зараз надходить з газових родовищ Норвегії. Уявіть, наскільки це вразливе місце", – зазначив міністр.

В інтерв’ю Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.

Нагадаємо, цього тижня Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість того, щоб постійно просити розблокувати нові види зброї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона завжди була вдячна Британії за надану допомогу.

Після цього Воллес заявив, що його слова були викривлені. Тим часом українці масово прийшли зі словами подяки у коментарі до допису міністра у Facebook.