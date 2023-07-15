Уоллес объяснил, почему считает Россией крайне серьезной угрозой в последующие годы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия будет оставаться серьезной угрозой в будущем и больше всего его беспокоит опасность прямого столкновения с РФ, случайно или нет.

Об этом он заявил в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

Уоллес отметил, что серьезно обеспокоен растущей угрозой от Китая и его намерениями в отношении Тайваня, как и угрозами от глобальной деятельности таких террористических организаций как Аль-Каида и ИГИЛ.

Однако больше всего его беспокоит угроза военного конфликта с Россией, или в результате случайного стечения обстоятельств, или иначе. По его мнению, РФ остается серьезной силой даже после потерь в Украине.

"Если Путин потерпит поражение в Украине, его это очень заденет... У него все еще есть воздушные силы и флот – и мы видим, что этот флот осуществляет довольно агрессивные маневры... В следующие три-четыре года он еще может нанести удар", – отметил Бен Уоллес, напомнив также, что у РФ остается ядерное оружие.

Он добавил, что Путин "еще не закончил" и будет искать виновных в своих неприятностях, и что в России уже озвучивали предположение, что к мятежу Пригожина могли быть причастны британцы.

Бен Уоллес отметил, что Россия потенциально может атаковать подводные коммуникации союзников, обеспечивающие передачу данных и энергоресурсов.

"40% европейских энергоресурсов сейчас поступает из газовых месторождений Норвегии. Представьте, насколько это уязвимое место", – отметил министр.

В интервью Уоллес также подтвердил, что планирует уходить с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.

Напомним, на этой неделе Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

После этого Уоллес заявил, что его слова были искажены. Тем временем украинцы массово пришли со словами благодарности в комментарии к посту министра в Facebook.