Грузія викликала в.о. посла Польщі після візиту польських лікарів до Саакашвілі

Офіційний Тбілісі викликав виконуючого обов’язки посла Польщі для пояснень у зв’язку з "інцидентом" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

В МЗС Грузії прибув в.о. посла Польщі Маріуш Петр Жак. Сам посол Маріуш Машкевич не прибув, тому що перебуває у Польщі.

Представника польської дипмісії викликали для офіційних пояснень щодо "інциденту" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у клініці "Вівамед".

Нагадаємо, у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

У середу стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів.