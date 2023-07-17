Грузия вызвала и.о. посла Польши после визита польских врачей к Саакашвили

Официальный Тбилиси вызвал исполняющего обязанности посла Польши для объяснений в связи с "инцидентом" во время визита польских врачей к заключенному экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

В МИД Грузии прибыл и.о. посла Польши Мариуш Петр Жак. Сам посол Мариуш Машкевич не прибыл, потому что находится в Польше.

Представителя польской дипмиссии вызвали для официальных объяснений относительно "инцидента" во время визита польских врачей к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в клинике "Вивамед".

Напомним, в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.