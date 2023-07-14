Грузинська влада заявила, що польський лікар намагався винести "зразок" аналізів Саакашвілі

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії в п’ятницю заявила, що відряджені Польщею лікарі для обстеження третього грузинського президента, громадянина України Міхеїла Саакашвілі, намагались незаконно забрати зразок його аналізів.

Відповідну заяву відомства цитує "Європейська правда".

Як пише пенітенціарна служба Грузії, під час відвідування Саакашвілі лікарями "стався незрозумілий інцидент".

"Зокрема польський лікар загорнув у папір "зразок", узятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, і спробував пронести його у взутті. Слід зазначити, що сама служба надала їм право взяти "зразок", отриманий в офіційному порядку", – йдеться в повідомленні, яке супроводжує відео інциденту.

Також пенітенціарна служба Грузії у довгому роз’ясненні стверджує, що насправді експрезиденту надавалась належна медична допомога, а, приміром, звернення його матері з проханням допустити іноземних лікарів "не відповідало стандартам, встановленим законодавством Грузії".

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

У середу стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів.