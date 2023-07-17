Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без Росії

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей у понеділок.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, передає "Європейська правда".

Голова держави підкреслив, що Україна не укладала ніяких угод із Росією, а домовленість про експорт зерна підписана з Туреччиною та ООН.

"Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати без Росії і надалі… Залишається вона чинною. Єдине, що залишається зараз – це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста", – зауважив Зеленський.

Він анонсував, що направив офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану й генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі.

"Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх у світі", – додав президент.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.