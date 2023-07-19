Хорватия предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Хорватия готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна альтернативными маршрутами после остановки Россией "зерновой сделки".

Об этом, пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ, цитируя заявление госсекретаря МИД Хорватии Франо Матушича на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

По словам представителя МИД Хорватии, Загреб "готов помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна, а хорватские железные дороги и порты на Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов".

Он подчеркнул, что срыв Россией "зерновой сделки" провоцирует угрозу голода во многих уголках мира.

"Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа. Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", – резюмировал Матушич.

Ранее сообщалось, что главный порт Литвы мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной. Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения".

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.