Финляндия решила закрыть генконсульство России в Турку

Финляндия отзовет лицензию Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Соответствующее решение было принято по итогам обсуждений между президентом страны Саули Ниинистё и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отметили в комитете, закрытие генконсульства России в Турку является мерой в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В комитете отметили, что закрытие Россией генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку российских дипломатов.

На встрече также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне – главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии.

Напомним, 6 июля МИД РФ заявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и останавливают работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.

6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.