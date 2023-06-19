У Фінляндії перевірять, чи можна закрити консульство РФ на Аландських островах

Фінський президент Саулі Нііністьо доручив перевірити підстави закриття консульства Росії на Аландських островах, біля якого від найпершого дня повномасштабного вторгнення в Україну тривають акції протесту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Нііністьо, питання закриття російського консульства "набагато ширше й пов'язане з демілітаризацією Аландських островів", яка визначається окремою міжнародною угодою.

"Я попросив роз'яснити правовий статус цього консульства в цих договірних структурах. Якщо, як стверджує дехто, це пов'язано з Паризьким мирним договором, тоді до нього залучено доволі багато сторін, і угода не є двосторонньою. Але, як я вже сказав, добре б розібратися з цим", – додав він.

За словами президента Фінляндії, важливо, щоб російське консульство залишилося у своїй ролі. Якщо це не так, Фінляндія перегляне це питання.

Аландські острови були вперше демілітаризовані після Кримської війни 1856 року на мирних переговорах у Парижі. Після Другої світової війни демілітаризація була підтверджена Паризьким мирним договором 1947 року.

Консульство РФ працює в Марієгамні, головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії – з 1940 року і здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО. Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що в Марієгамні вже понад 400 днів поспіль проводять акції під місцевим консульством Росії проти її агресивної війни.