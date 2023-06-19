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У Фінляндії перевірять, чи можна закрити консульство РФ на Аландських островах

Понеділок, 19 червня 2023, 17:29

Фінський президент Саулі Нііністьо доручив перевірити підстави закриття консульства Росії на Аландських островах, біля якого від найпершого дня повномасштабного вторгнення в Україну тривають акції протесту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Нііністьо, питання закриття російського консульства "набагато ширше й пов'язане з демілітаризацією Аландських островів", яка визначається окремою міжнародною угодою.

"Я попросив роз'яснити правовий статус цього консульства в цих договірних структурах. Якщо, як стверджує дехто, це пов'язано з Паризьким мирним договором, тоді до нього залучено доволі багато сторін, і угода не є двосторонньою. Але, як я вже сказав, добре б розібратися з цим", – додав він.

За словами президента Фінляндії, важливо, щоб російське консульство залишилося у своїй ролі. Якщо це не так, Фінляндія перегляне це питання.

Усе більше фінів хочуть закриття російського консульства на Аландських островах

Аландські острови були вперше демілітаризовані після Кримської війни 1856 року на мирних переговорах у Парижі. Після Другої світової війни демілітаризація була підтверджена Паризьким мирним договором 1947 року.

Консульство РФ працює в Марієгамні, головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії – з 1940 року і здійснює контроль над дотриманням договору про демілітаризацію Аландських островів.

Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО. Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що в Марієгамні вже понад 400 днів поспіль проводять акції під місцевим консульством Росії проти її агресивної війни.

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