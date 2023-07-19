У Фінляндії двох осіб підозрюють в організації нелегального переходу росіян

Двох чоловіків підозрюють в організації нелегального переходу росіян до Фінляндії в жовтні 2022 року.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомила прикордонна служба країни у своєму пресрелізі.

Зазначається, що розкрити злочин вдалося під час затримання прикордонним патрулем чотирьох росіян, які незаконно перетнули кордон між РФ і Фінляндією та попросили притулку у Фінляндії.

"Росіяни йшли пішки майже добу і подолали близько 40 км від РФ до Фінляндії. Трьома днями раніше вони намагалися доїхати на таксі ближче до фінського кордону, але російська влада у Виборзькому районі розвернула їх назад у Санкт-Петербург", – стверджує прикордонна служба країни.

За словами представників прикордонної служби, двоє чоловіків, яких підозрюють в організації нелегального переходу росіян, мають іноземне походження і проживають у столичному регіоні Фінляндії.

Якщо вірити результатам досудового розслідування, чоловіки заздалегідь домовилися про зустріч із росіянами біля фінського кордону, після чого підозрювані підтримували зв'язок через мобільний застосунок, пообіцявши представникам РФ за гроші перевезти їх у столичний регіон.

При цьому правоохоронці також з'ясували, що один із підозрюваних міг намагатися організувати виїзд росіянина з РФ до Фінляндії через Туреччину.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія відкличе ліцензію Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 6 липня МЗС РФ заявили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупиняють роботу фінського генконсульства у Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.