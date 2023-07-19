В Финляндии двух человек подозревают в организации нелегального перехода россиян

Двух мужчин подозревают в организации нелегального перехода россиян в Финляндию в октябре 2022 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила пограничная служба страны в своем пресс-релизе.

Отмечается, что раскрыть преступление удалось при задержании пограничным патрулем четырех россиян, которые незаконно пересекли границу между РФ и Финляндией и попросили убежища.

"Россияне шли пешком почти сутки и преодолели около 40 км от РФ до Финляндии. Тремя днями ранее они пытались доехать на такси ближе к финской границе, но российские власти в Выборгском районе развернули их обратно в Санкт-Петербург", – утверждает пограничная служба страны.

По словам представителей пограничной службы, двое мужчин, которых подозревают в организации нелегального перехода россиян, имеют иностранное происхождение и проживают в столичном регионе Финляндии.

Согласно результатам досудебного расследования, мужчины заранее договорились о встрече с россиянами у финской границы, после чего подозреваемые поддерживали связь через мобильное приложение, пообещав представителям РФ за деньги перевезти их в столичный регион.

При этом правоохранители также выяснили, что один из подозреваемых мог пытаться организовать выезд россиянина из РФ в Финляндию через Турцию.

Ранее сообщалось, что Финляндия отзовет лицензию Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Напомним, 6 июля МИД РФ заявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и останавливают работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.

6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.