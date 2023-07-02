Тисячі людей у Белграді продовжили протести після двох масових розстрілів у травні

Тисячі людей у Белграді в суботу протестували біля проурядового телеканалу, вимагаючи позбавити його ліцензії на мовлення через пропаганду насильства після двох масових розстрілів, що приголомшили балканську країну в травні.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Протест проти насильства, дев’ятий за рахунком, розпочався біля будівлі парламенту Сербії, після чого тисячі людей рушили до будівлі Pink TV, розташованої в житловому районі Белграда, де також розміщені іноземні посольства та резиденції.

Фото з сайту Danas.rs

Фото з сайту Danas.rs

Протестувальники голосно освистували офіс телеканалу, скандували гасла проти популістського лідера країни Александара Вучича та його уряду, а також закидали будівлю рулонами туалетного паперу.

Протестувальники закликали вжити заходів проти Pink TV та ще одного комерційного мовника, а також проурядових таблоїдів після стрілянини 3-4 травня, в результаті якої загинули 18 людей і 20 отримали поранення, багато з них – діти.

Антиурядові протестувальники також вимагали відставки ключових посадовців служби безпеки та органу з моніторингу ЗМІ під час вуличних демонстрацій, найбільших за останні роки, спрямованих проти Вучича та його уряду.

Популістська влада Сербії відкидає будь-яку відповідальність за травневі розстріли. Однак опоненти президента стверджують, що мова ненависті та нетерпимості, яку підживлюють проурядові ЗМІ та посадовці, сприяла розпалюванню насильства в суспільстві, яке все ще оговтується після низки воєн у 1990-х роках.

Вучич звинуватив лідерів опозиції, які організували мітинги, у тому, що вони використали трагедію зі стріляниною для політичної боротьби.

Критики називають реаліті-шоу Pink TV з їхніми сценами насильства та виступами кримінальних авторитетів і засуджених воєнних злочинців однією з причин, чому телеканал має втратити дозвіл на національне мовлення.

Під час суботньої акції протесту біля будівлі Pink TV виставили десятки охоронців. Менші протести також відбулися в суботу в кількох містах в інших частинах Сербії.

На тлі масових протестів президент Александр Вучич відійшов від керма владної Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що готова піти у відставку.

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