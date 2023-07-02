Тысячи людей в Белграде продолжили протесты после двух массовых расстрелов в мае

Тысячи людей в Белграде в субботу протестовали возле проправительственного телеканала, требуя лишить его лицензии на вещание из-за пропаганды насилия после двух массовых расстрелов, потрясших балканскую страну в мае.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Протест против насилия, девятый по счету, начался у здания парламента Сербии, после чего тысячи людей двинулись к зданию Pink TV, расположенного в жилом районе Белграда, где также размещены иностранные посольства и резиденции.

Фото с сайта Danas.rs

Фото с сайта Danas.rs

Протестующие громко освистывали офис телеканала, скандировали лозунги против популистского лидера страны Александара Вучича и его правительства, а также забросали здание рулонами туалетной бумаги.

Протестующие призвали принять меры против Pink TV и еще одного коммерческого вещателя, а также проправительственных таблоидов после стрельбы 3-4 мая, в результате которой погибли 18 человек и 20 получили ранения, многие из них – дети.

Антиправительственные протестующие также требовали отставки ключевых должностных лиц службы безопасности и органа по мониторингу СМИ во время уличных демонстраций, крупнейших за последние годы, направленных против Вучича и его правительства.

Популистские власти Сербии отвергают любую ответственность за майские расстрелы. Однако оппоненты президента утверждают, что язык ненависти и нетерпимости, который подпитывают проправительственные СМИ и чиновники, способствовал разжиганию насилия в обществе, которое все еще оправляется после ряда войн в 1990-х годах.

Вучич обвинил лидеров оппозиции, которые организовали митинги, в том, что они использовали трагедию со стрельбой для политической борьбы.

Критики называют реалити-шоу Pink TV с их сценами насилия и выступлениями криминальных авторитетов и осужденных военных преступников одной из причин, почему телеканал должен потерять разрешение на национальное вещание.

Во время субботней акции протеста у здания Pink TV выставили десятки охранников. Меньшие протесты также состоялись в субботу в нескольких городах в других частях Сербии.

На фоне массовых протестов президент Александр Вучич отошел от руля правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что готова уйти в отставку.

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