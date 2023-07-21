В Естонії провели навчання літаків-носіїв ядерної зброї

В Естонії провели тренувальні польоти стратегічних бомбардувальників військово-повітряних сил (ВПС) США B-52H Stratofortress.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Зазначається, що літаки, які є носіями ядерної зброї, під час польоту супроводжували винищувачі ВПС Великої Британії, Франції та Румунії.

Британію представляли літаки Eurofighter Typhoon з естонської авіабази Емарі, Францію – літаки Rafale, а Румунію – винищувачі F-16 з авіабази Шяуляй у Литві. Дозаправляли винищувачі з повітряного танкера А330 ВПС Франції.

B-52H Stratofortress – американський стратегічний бомбардувальник багатофункціонального застосування, чия стеля польоту становить 15 кілометрів.

Крім ядерної зброї літак здатний нести високоточні боєприпаси зі звичайною бойовою частиною і вражати стратегічні цілі, а також надавати підтримку військам на суші та морі.

Раніше Північна Корея заявила, що розгортання американського підводного човна з ядерним озброєнням біля Південної Кореї "може підпадати під умови" застосування Пхеньяном ядерної зброї.

Перед цим Північна Корея заявила, що провела чергове ракетне випробування, запустивши у Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а попереднього тижня КНДР вдруге запустила свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.