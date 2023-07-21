В Эстонии провели учения самолетов-носителей ядерного оружия

В Эстонии провели тренировочные полеты стратегических бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H Stratofortress.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Отмечается, что самолеты, которые являются носителями ядерного оружия, во время полета сопровождали истребители ВВС Великобритании, Франции и Румынии.

Британию представляли самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской авиабазы Эмари, Францию – самолеты Rafale, а Румынию – истребители F-16 с авиабазы Шяуляй в Литве. Дозаправляли истребители с воздушного танкера А330 ВВС Франции.

B-52H Stratofortress – американский стратегический бомбардировщик многофункционального применения, чей потолок полета составляет 15 километров.

Кроме ядерного оружия самолет способен нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью и поражать стратегические цели, а также оказывать поддержку войскам на суше и море.

Ранее Северная Корея заявила, что развертывание американской подводной лодки с ядерным вооружением возле Южной Кореи "может подпадать под условия" применения Пхеньяном ядерного оружия.

Перед этим Северная Корея заявила, что провела очередное ракетное испытание, запустив в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, а на предыдущей неделе КНДР во второй раз запустила свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.