Блінкен радить Пригожину хвилюватись за свою безпеку через "політику відкритих вікон" РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен радить ватажку групи Вагнера Євгенію Пригожину хвилюватись про свою безпеку, нагадавши історію загадкових смертей опонентів кремлівського режиму.

Як пише "Європейська правда", про це Блінкен сказав на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, повідомляє CNN.

"На місці пана Пригожина я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон. І він повинен бути дуже зосереджений на цьому", – зазначив держсекретар.

За його словами, важко сказати, наскільки президент Росії Владімір Путін був ослаблений короткочасним заколотом Пригожина минулого місяця, але він повторив, що у його режимі є "тріщини".

Як відомо, нині в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.

Вони були заслані до Білорусі після того, як Пригожин припинив своє збройне повстання минулого місяця.

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості через заколот Пригожина в Росії почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи Вагнера.