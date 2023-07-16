Британська розвідка розповіла, що відбувається з ПВК "Вагнер" після спроби заколоту

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи Вагнера.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 16 липня.

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – йдеться в огляді.

12 липня 2023 року Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", йдеться в огляді.

Нагадаємо, 14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.

Лідер групи Вагнера Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як він припинив своє збройне повстання минулого місяця.

6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.