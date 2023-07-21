Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность из-за "политики открытых окон" РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен советует главарю группы Вагнера Евгению Пригожину волноваться о своей безопасности, напомнив историю загадочных смертей оппонентов кремлевского режима.

Как пишет "Европейская правда", об этом Блинкен сказал на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, сообщает CNN.

"На месте господина Пригожина я бы оставался очень обеспокоенным. НАТО проводит политику открытых дверей; Россия проводит политику открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, трудно сказать, насколько президент России Владимир Путин был ослаблен кратковременным мятежом Пригожина в прошлом месяце. Госсекретарь США, однако, повторил, что в его режиме есть "трещины".

Как известно, в настоящее время в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.

Они были сосланы в Беларусь после того, как Пригожин прекратил свое восстание в прошлом месяце.

Разведка Британии утверждает, что после периода растерянности из-за мятежа Пригожина в России начала формироваться договоренность относительно будущего группы Вагнера.