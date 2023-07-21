Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент РФ Владімір Путін все ще може поквитатися з главою ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним за організоване ним повстання.

Про це Бернс сказав у четвер на Форумі безпеки в Аспені, його цитує CNN, пише "Європейська правда".

Бернс назвав російського президента Путіна "найвищим апостолом розплати" і сказав, що "буде здивований, якщо Пригожин уникне подальшої відплати".

"Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора", – сказав Бернс.

Він також сказав, що, на його думку, Пригожин зараз перебуває в Білорусі, як було видно на нещодавньому відео.

"Він трохи перемістився… Мені здається, нещодавно він був у Мінську. Я не впевнений, що він має плани на пенсію в передмісті Мінська, але він також провів якийсь час у Росії", – сказав Бернс.

Як відомо, нині в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.

Вони були заслані до Білорусі після того, як Пригожин припинив своє збройне повстання минулого місяця.

Розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості через заколот Пригожина в Росії в почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи Вагнера.



