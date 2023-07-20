Поліція Берліна попередила, що у південному передмісті може розгулювати левиця

У ніч на четвер, 20 липня, поліція Берліна розіслала попередження про те, що в південному передмісті німецької столиці розгулює великий хижак, ймовірно, левиця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Місцевих мешканців закликали не виходити з дому і не випускати домашніх тварин.

Правоохоронці зауважили, що невідомого хижака помітили вночі: очевидець повідомив про велику кішку, яку бачив у кущах. На їхню думку, цим хижаком може бути левиця.

Інші свідки нібито зняли на відео, як хижачка переслідує і вбиває дикого кабана.

Поліція повідомила, що для пошуків тварини залучили гелікоптери.

Нагадаємо, цієї весни влада німецької землі Баварія вирішила полегшити відстріл вовків після того, як фермери поскаржилися, що їхня худоба на альпійських пасовищах стає здобиччю хижаків.