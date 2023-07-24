Экспертиза опровергла миф о "львице" в пригороде Берлина, но проверка будет продолжаться

Ряд экспертиз таинственного дикого животного, которое разгуливало в городе Кляйнмахнов на южных окраинах Берлина на прошлой неделе, подтвердил, что оно было не львицей, а на самом деле диким кабаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили власти Кляйнмахнова.

О том, что таинственное животное, скорее всего, является диким кабаном, начали говорить еще в конце прошлой недели после анализа видео. Власти Кляйнмахнова дополнительно заказали экспертизу следов, а также фекалий и образцов шерсти.

Экспертизу следов заказали двум независимым трасологам, один из них – из Южной Африки, и оба пришли к выводу, что следы никак не могут принадлежать льву.

"Неспециалисту трудно распознать, но эксперту понятно: здесь бегали дикие кабаны. Расстояние между отпечатками копыт указывает на приблизительный размер животного – около 130 сантиметров", – констатируется в сообщении.

ФОТО: МЭРИЯ КЛЯЙНМАХНОВА

Кроме того, Институт исследования зоопарков и дикой природы имени Лейбница в настоящее время осуществляет анализ фекалий и образцов шерсти. Анализ занимает определенное время, но уже есть предварительные выводы.

"Например, структура шерсти во многом не соответствует структуре у льва. Образцы фекалий также указывают на то, что они не происходят от преимущественно плотоядного животного", – отмечается в сообщении.

Первое сообщение о загадочном хищнике поступило из пригорода немецкой столицы в прошлую среду. Несколько размытый ролик, на котором было видно львицу в кустах, быстро набрал популярность в Интернете. Другие свидетели якобы сняли на видео, как хищница преследует и убивает дикого кабана.

Власти сначала признали видео достоверным и начали широкомасштабную операцию, а также призвали местных жителей быть осторожными и избегать близлежащих лесов.