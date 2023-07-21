"Левиця", що розгулювала під Берліном, ймовірно, була диким кабаном

Влада заявила, що не знайшла жодних слідів лева або будь-якого іншого великого хижака після масованих пошуків по всьому Берліну, які почались після повідомлень, що в середу очевидці побачили левицю.

Про це, як повідомляє DW, на пресконференції заявив Міхаель Груберт – мер міста Кляйнмахнов біля Берліна, де вперше помітили "левицю", пише "Європейська правда".

За словами посадовця, тварина, яку помітили очевидці, "з відносною впевненістю" є кабаном, додавши, що "все вказує на те, що це не левиця".

Водночас поліція міста Кляйнмахнов і поліція федеральної землі Бранденбург запевнили, що лев на волі не перебуває, та припинили пошуки.

Фото: @lqzze1/Twitter

Заначається, що поліцейські пошуки, в яких брали участь близько 220 офіцерів, тривали до п'ятниці, але офіцери, ветеринари та мисливці не змогли знайти жодних слідів "левиці".

Уточнюється, що у землі Бранденбург, що межує з Берліном, зареєстровано близько 20 левів, але всі вони були обліковані. Це змусило владу замислитися над тим, чи не утримували тварину нелегально, оскільки ніхто не заявив про своє право власності.

Перше повідомлення про загадкового хижака надійшло з передмістя німецької столиці. Дещо розмитий ролик, на якому було видно левицю в кущах, швидко набрало популярності в Інтернеті. Інші свідки нібито зняли на відео, як хижачка переслідує і вбиває дикого кабана.

Влада визнала перше відео достовірним і розпочала широкомасштабну операцію, а також закликала місцевих жителів бути обережними і уникати прилеглих лісів. Поліція повідомила, що для пошуків тварини залучили гелікоптери.

Нагадаємо, цієї весни влада німецької землі Баварія вирішила полегшити відстріл вовків після того, як фермери поскаржилися, що їхня худоба на альпійських пасовищах стає здобиччю хижаків.