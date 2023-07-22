Ігуана прокралася в Міністерство економіки Німеччини

На території ще у четвер Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини загубилася ігуана.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили в адміністрації столичного району Мітте, інформує Bild.

"Наш ветеринарний нагляд спіймав молоду 90-сантиметрову деревну ігуану на території міністерства економіки. Тварина в порядку", – повідомили в адміністрації столичного району Мітте.

Twitter/@BA_Mitte_Berlin

У міністерстві також відреагувало на цю подію, написавши в Twitter, що "і у великих містах іноді трапляються дивовижні зустрічі з природою", пожартувавши, що це характеризує відомство "як різноманітну і стійку екосистему".

Зазначається, що за допомогою співробітника служби охорони здоров'я ігуану зловили і відвезли до притулку для рептилій у Мюнхені. У відомстві зізналися, що не знають, як ігуана взагалі потрапила на територію офісу в центрі Берліна.

Раніше повідомлялося, що у ніч на четвер, 20 липня, поліція Берліна розіслала попередження про те, що в південному передмісті німецької столиці розгулює великий хижак, ймовірно, левиця.

Згодом влада заявила, що не знайшла жодних слідів лева або будь-якого іншого великого хижака після масованих пошуків по всьому Берліну, і що "левиця" ймовірно, була диким кабаном.