У Словаччині й Румунії викликали угорських послів після слів Орбана на Тушваньош

Словацьке Міністерство закордонних справ викликало угорського посла після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу в румунському місті Беїле Тушнад назвав Словаччину "частиною провінції, віддаленої від Угорщини".

Про це словацьке МЗС повідомило в коментарі порталу Napunk, пише "Європейська правда".

У заяві відомства підкреслюється, що Чехословаччина, а отже, й Словаччина, та Угорщина є однаково правонаступниками Австро-Угорщини, тому "вони не могли нічого відірвати від нинішньої Угорщини".

"У наших інтересах підтримувати нормальні і спокійні відносини з Угорщиною, але із взаємним урахуванням делікатних питань і взаємної поваги. Нещодавні заяви угорського прем'єр-міністра цьому не відповідають", – додали в МЗС Словаччини.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто окремо підтвердив виклик угорського посла в Румунії, заявивши, що "це не було великою несподіванкою".

"Тон і атмосферу зустрічі можна охарактеризувати як спокійну і ввічливу. Заяви, зроблені заступником держсекретаря Румунії, практично повторювали тези попереднього демаршу, цього разу з уточненнями, зробленими після виступу", – написав він у Facebook.

Йдеться про демарш двотижневої давнини, коли посол Румунії передав МЗС Угорщини інструкцію з Бухареста, в якій було детально розписано, про що не можна говорити в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад.

У 2022 року на цьому ж заході Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.