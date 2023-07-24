В Словакии и Румынии вызвали венгерских послов после слов Орбана на Тушваньош

Словацкое Министерство иностранных дел вызвало венгерского посла после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу в румынском городе Беиле Тушнад назвал Словакию "частью провинции, удаленной от Венгрии".

Об этом словацкий МИД сообщил в комментарии порталу Napunk, пишет "Европейская правда".

В заявлении ведомства подчеркивается, что Чехословакия, а следовательно, и Словакия, и Венгрия являются одинаково правопреемниками Австро-Венгрии, поэтому "они не могли ничего оторвать от нынешней Венгрии".

"В наших интересах поддерживать нормальные и спокойные отношения с Венгрией, но с взаимным учетом деликатных вопросов и взаимного уважения. Недавние заявления венгерского премьер-министра этому не соответствуют", – добавили в МИД Словакии.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отдельно подтвердил вызов венгерского посла в Румынии, заявив, что "это не было большой неожиданностью".

"Тон и атмосферу встречи можно охарактеризовать как спокойную и вежливую. Заявления, сделанные заместителем госсекретаря Румынии, практически повторяли тезисы предыдущего демарша, на этот раз с уточнениями, сделанными после выступления", – написал он в Facebook.

Речь идет о демарше двухнедельной давности, когда посол Румынии передал МИД Венгрии инструкцию из Бухареста, в которой было подробно расписано, о чем нельзя говорить в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном румынском городке Беиле Тушнад.

В 2022 году на этом же мероприятии Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, которая немедленно вызвала возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.