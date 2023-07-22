Орбана на фестивалі Тушваньош зустріли румунські націоналісти

Орієнтовно 50-60 націоналістів з румунськими прапорами намагалися потрапити на територію фестивалю Тушваньош у курортному румунському містечку Беїле Тушнад, де виступав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Telex.

Зазначається, що поліцейський кордон перегородив протестувальникам шлях, а сам Орбан назвав їх "румунськими арміями".

Після виступу угорського лідера протести націоналістів, які розмахували румунськими прапорами, стали ще гучнішими.

Повідомляється, що угорські учасники заходу у відповідь заспівали гімн секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії), коли мікроавтобус Орбана намагався виїхати з місця проведення заходу, безпеку якого забезпечувала велика кількість румунських спецпризначенців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що МЗС Румунії надіслало йому листа, в якому розповіло, про що не можна говорити в рамках "літнього університету Тушваньош" у курортному румунському містечку Беїле Тушнад.

У 2022 року на цьому ж заході Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Багатолітня радниця Орбана Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови про "чистоту нації" і "занепад Європи".