Польща придбає у Швеції літаки раннього попередження після інциденту з "російською ракетою"

Агентство озброєнь Польщі у вівторок підписало контракт на придбання шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW.

Про це повідомив польський міністр національної оборони Маріуш Блащак, передає "Європейська правда".

За словами Блащака, придбання літаків Saab 340 AEW "посилить східний фланг НАТО та зробить повітряний простір Польщі безпечнішим". Він не уточнив, скільки саме літаків отримає Польща.

Dziś @AgencjaUzbr podpisała umowę na dostawę szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Dzięki temu wschodnia flanka #NATO zostanie wzmocniona, a polska przestrzeń powietrzna staje się bezpieczniejsza. https://t.co/OLYf0VLHkE pic.twitter.com/8XaadV1Qga — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 25, 2023

Saab 340 AEW&C – це літак дальнього радіолокаційого виявлення, здатний моніторити повітряний простір у радіусі 450 кілометрів на висоті понад 20 тисяч метрів.

Про придбання Saab 340 AEW Польща заговорила ще у травні – незабаром після того, як у польському Замості, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта, який потрапив туди ще в грудні.

Міністр оборони Польщі згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети – та пізніше з'ясувалось, що Блащак не повідомив про цей факт прокуратуру.

Тим не менш, польський Сейм на початку липня не підтримав відставку міністра оборони.

Детальніше про інцидент читайте у статті: Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни.