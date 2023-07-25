Польша приобретет у Швеции самолеты раннего предупреждения после инцидента с "российской ракетой"

Агентство вооружений Польши во вторник подписало контракт на приобретение шведских самолетов раннего предупреждения Saab 340 AEW.

Об этом сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает "Европейская правда".

По словам Блащака, приобретение самолетов Saab 340 AEW "усилит восточный фланг НАТО и сделает воздушное пространство Польши более безопасным". Он не уточнил, сколько именно самолетов получит Польша.

Dziś @AgencjaUzbr podpisała umowę na dostawę szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Dzięki temu wschodnia flanka #NATO zostanie wzmocniona, a polska przestrzeń powietrzna staje się bezpieczniejsza. https://t.co/OLYf0VLHkE pic.twitter.com/8XaadV1Qga — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 25, 2023

Saab 340 AEW&C – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, способный мониторить воздушное пространство в радиусе 450 километров на высоте более 20 тысяч метров.

О приобретении Saab 340 AEW Польша заговорила еще в мае – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта, который попал туда еще в декабре.

Считается, что это могла быть российская ракета Х-55, но расследование пока продолжается. Министр обороны Польши впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты – и позже выяснилось, что Блащак не сообщил об этом факте прокуратуру.

Тем не менее, польский Сейм в начале июля не поддержал отставку министра обороны.

Подробнее об инциденте читайте в статье: Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.