Пентагон відреагував на інцидент з винищувачем РФ і американським дроном
У Пентагоні прокоментували атаку російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 в Сирії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона назвала дії винищувача РФ "небезпечними" і "непрофесійними".
"Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього", – зазначила представниця Пентагону.
За її словами, інцидент, який стався 23 липня, – "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів".
Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".
"Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі", – підкреслила вона.
Нагадаємо, напередодні у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.
Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.
Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.
Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.