Посадовці США заявили у понеділок, що російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.

Про це повідомило агентство АР, яке отримало інформацію про інцидент від неназваних посадовців США, пише "Європейська правда".

Подія сталася в неділю та продемонструвала значну ескалацію в низці інцидентів між американськими і російськими літаками в Сирії за останні тижні.

Перехоплення російським Су-35 завадило американському екіпажу безпечно керувати своїм МС-12, заявили посадовці США. Вони назвали це новим рівнем небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії або загибелі людей.

Протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські безпілотні дрони MQ-9, але останній інцидент викликав тривогу, оскільки він поставив під загрозу життя людей.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, не сказали, наскільки близько російський літак наблизився до американського. За їхніми словами, МС-12, який зазвичай використовують сили спеціальних операцій, здійснював спостереження на підтримку операцій проти угруповання "Ісламської держави" в Сирії.

Американські та російські військові офіцери часто спілкуються по деконфліктній телефонній лінії під час аналогічних інцидентів, висловлюючи протест проти дій іншої сторони.

За словами представника оборонного відомства, який обіймає високу посаду, США розглядають низку військових варіантів для протидії російській агресії в небі над Сирією. Дії РФ ускладнили зусилля з заподіяння удару по лідеру "Ісламської держави" на початку цього місяця. Зрештою, США змогли завдати удару і вбити бойовика.

Посадовець, який також говорив про військові операції на умовах анонімності, відмовився деталізувати варіанти, які розглядають, але сказав, що США не поступляться жодною територією і продовжать літати в західній частині країни з місіями проти "Ісламської держави".

Російська військова активність, частота і агресивність якої зросли з березня, пов'язана з координацією між Москвою, Тегераном і сирійським урядом, які намагаються чинити тиск на США, щоб ті залишили Сирію.

Зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США у межах кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".