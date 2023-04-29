США кажуть про регулярні провокації російських пілотів щодо їхніх літаків у Сирії

У Центральному командуванні США заявили, що російські пілоти останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Речник командування розповів, що у серії останніх випадків агресивної поведінки пілоти російських винищувачів поводяться так, ніби збираються вступати у бій з американськими винищувачами. Він вжив термін "dogfight", що позначає вступ у повітряний бій на близькій дистанції.

Неназваний посадовець США розповів CNN, що у цих випадках "не виглядає, що російські пілоти збираються збивати американські літаки", але це схоже на провокації, щоби втягнути США у якийсь міжнародний інцидент.

2 квітня Центральне командування показало, як російський Су-35 проводить "небезпечне і непрофесійне" перехоплення американського F-16.

18 квітня показували, як російський винищувач зайшов у повітряний простір, контрольований коаліцією, та наблизився до американського літака на відстань близько 600 метрів.

Останніми роками США використовували спецканали комунікації з росіянами, щоби запобігати інцидентам, які могли би призвести до ескалації через те, що сторони неправильно зрозуміли наміри одне одного.

За словами співрозмовника CNN, США зверталися до російської сторони після останніх інцидентів і на запити відреагували, але "не визнаючи факт інциденту".

З початку березня російські пілоти порушили так звані протоколи уникнення конфлікту всього 85 разів, у тому числі – наближалися надто близько до баз коаліції, не виходили на зв’язок через лінію запобігання конфліктам, 26 разів пролітали над позиціями США і коаліції у Сирії.

Зараз у Сирії перебуває близько 900 військовослужбовців США у рамках триваючої кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, у березні російські Су-27 атакували розвідувальний безпілотник США MQ-9 Reaper над Чорним морем, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.