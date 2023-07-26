Пентагон отреагировал на инцидент с истребителем РФ и американским дроном

В Пентагоне прокомментировали атаку российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 в Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она назвала действия истребителя РФ "опасными" и "непрофессиональными".

"Я не могу говорить за россиян и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого", – отметила представительница Пентагона.

По ее словам, инцидент, который произошел 23 июля, – "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов".

Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".

"Нет оправдания тому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе", – подчеркнула она.

Накануне в США сообщили об очередном инциденте в Сирии с участием российской авиации, в результате которого получил повреждения беспилотник MQ-9.

Самолеты РФ летали вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.

Еще в апреле Центральное командование США отмечало, что российские летчики в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.

О последнем подобном инциденте стало известно на прошлой неделе: тогда российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.