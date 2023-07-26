В Италии выпал град диаметром 19 см - это рекорд для Европы

В селе Аццано-Дечимо на севере Италии нашли градину с диаметром 19 см – такой град называют самым большим из тех, который когда-либо выпадал в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европейской базы данных штормовых явлений.

Град диаметром 19 см в Аццано-Дечимо нашли менее чем через неделю после установления предыдущего европейского рекорда.

фото Marilena Tonin

19 июля в другом североитальянском селе Карминьяно-ди-Брента нашли градину с диаметром 16 см, этот рекорд продержался всего пять дней.

Гигантский град выпал в Аццано-Дечимо 24 июля 2023 года около 23:00. После тщательного изучения отчетов и фотографий специалисты Европейской базы данных штормовых явлений (ESWD) пришли к выводу, что диаметр этого града может быть подтвержден как 19 см.

Такая градина вплотную приблизилась к мировому рекорду, установленному 23 июля 2010 года в Вивиане, штат Южная Дакота. Там выпал град диаметром 8 дюймов – 20,3 см.

Ранее сообщалось, что Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи с серьезной непогодой, с которой столкнулся северный регион страны.

Перед этим стало известно, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.

В то же время южная часть страны страдает от экстремальной жары. Рим в прошлый вторник обновил температурный рекорд с почти 42°C.

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