В Италии выпал град диаметром 19 см - это рекорд для Европы
Среда, 26 июля 2023, 10:16
В селе Аццано-Дечимо на севере Италии нашли градину с диаметром 19 см – такой град называют самым большим из тех, который когда-либо выпадал в Европе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европейской базы данных штормовых явлений.
Град диаметром 19 см в Аццано-Дечимо нашли менее чем через неделю после установления предыдущего европейского рекорда.
19 июля в другом североитальянском селе Карминьяно-ди-Брента нашли градину с диаметром 16 см, этот рекорд продержался всего пять дней.
Гигантский град выпал в Аццано-Дечимо 24 июля 2023 года около 23:00. После тщательного изучения отчетов и фотографий специалисты Европейской базы данных штормовых явлений (ESWD) пришли к выводу, что диаметр этого града может быть подтвержден как 19 см.
Такая градина вплотную приблизилась к мировому рекорду, установленному 23 июля 2010 года в Вивиане, штат Южная Дакота. Там выпал град диаметром 8 дюймов – 20,3 см.
Ранее сообщалось, что Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи с серьезной непогодой, с которой столкнулся северный регион страны.
Перед этим стало известно, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.
В то же время южная часть страны страдает от экстремальной жары. Рим в прошлый вторник обновил температурный рекорд с почти 42°C.
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