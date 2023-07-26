Молдовою пронісся потужний ураган: низка населених пунктів залишись без електрики

Напередодні увечері центральними та північними регіонами Молдови пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і зливами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Через складні погодні умови у низці регіонів країни фіксували масові відключення електроенергії, зокрема у деяких районах Кишинева.

Poliția Republicii Moldova

Станом на ранок 26 липня без електрики залишаються 76 населених пунктів у п’яти районах Молдови.

Крім того, сильний вітер повалив дерева, внаслідок чого проїзд деякими трасами був заблокований. Наразі рятувальники прибирають повалені дерева.

Між тим, у інших країнах Європи також вирує негода. Складна ситуація – в Італії.

В італійському селі Аццано-Дечімо випав град діаметром 19 см – його називають найбільшим з тих, які коли-небудь випадали в Європі.

Регіон Ломбардія звернеться до уряду Італії з проханням запровадити надзвичайний стан.

Перед цим стало відомо, що в італійському регіоні Венето на півночі Італії випав велетенський град, внаслідок негоди травмовані понад сотня людей.