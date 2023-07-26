В Молдове пронесся мощный ураган: ряд населенных пунктов остались без электричества
Среда, 26 июля 2023, 10:41
Накануне вечером центральными и северными регионами Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Из-за сложных погодных условий в ряде регионов страны фиксировали массовые отключения электроэнергии, в частности в некоторых районах Кишинева.
По состоянию на утро 26 июля без электричества остаются 76 населенных пунктов в пяти районах Молдовы.
Кроме того, сильный ветер повалил деревья, в результате чего проезд по некоторым трассам был заблокирован. Сейчас спасатели убирают поваленные деревья.
Между тем, в других странах Европы также бушует непогода. Сложная ситуация – в Италии.
В итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым крупным из тех, которые когда-либо выпадали в Европе.
Регион Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение.
Перед этим стало известно, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.