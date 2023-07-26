В Молдове пронесся мощный ураган: ряд населенных пунктов остались без электричества

Накануне вечером центральными и северными регионами Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Из-за сложных погодных условий в ряде регионов страны фиксировали массовые отключения электроэнергии, в частности в некоторых районах Кишинева.

Poliția Republicii Moldova

По состоянию на утро 26 июля без электричества остаются 76 населенных пунктов в пяти районах Молдовы.

Кроме того, сильный ветер повалил деревья, в результате чего проезд по некоторым трассам был заблокирован. Сейчас спасатели убирают поваленные деревья.

Между тем, в других странах Европы также бушует непогода. Сложная ситуация – в Италии.

В итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым крупным из тех, которые когда-либо выпадали в Европе.

Регион Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение.

Перед этим стало известно, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.