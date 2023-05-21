Естонія і Латвія обрали систему IRIS-T для своєї ППО середньої дальності

Естонія і Латвія обрали для своєї ППО середньої дальності систему Iris-T німецького виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

З метою спільної закупівлі IRIS-T SLM країни розпочинають переговори з німецьким підприємством у сфері оборонної промисловості Diehl Defence.

"Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли нової віхи у спільній закупівлі ППО середньої дальності. Це спільний проєкт історичного значення в оборонному співробітництві двох країн, оскільки ми ніколи раніше не здійснювали спільних закупівель такого масштабу", – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі в Ризі.

"Обрана система ППО середньої дальності підвищить безпеку повітряного простору Латвії та Естонії і забезпечить найкращий захист наших людей, цивільної та військової інфраструктури", – сказала міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.

Естонія і Латвія підписали протокол про наміри спільної закупівлі системи ППО середньої дальності на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року. Процесом керує естонський Центр оборонних інвестицій, який у липні минулого року підписав угоду з Міністерством оборони Латвії про початок спільної закупівлі.

"Ми прагнемо до того, щоб до 2025 року Естонія мала діючу систему ППО середньої дальності. Перші системи мають надійти у 2024 році", – повідомив Певкур. Уряд виділив кошти на закупівлю у вересні 2022 року під час переговорів щодо держбюджету.

З метою знайти найкращого постачальника Центр оборонних інвестицій налагодив контакти з шістьма міжнародними підприємствами.

За словами Певкура, якщо переговори з Diehl Defence пройдуть успішно, переможця тендеру буде офіційно оголошено влітку.

Як повідомлялося, німецький уряд планує поставити Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.