Эстония надеется, что Испания продолжит дислокацию своих NASAMS в стране

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур надеется, что Испания продолжит размещение своих ЗРК NASAMS в балтийской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Испания стала первой страной НАТО, которая весной направила в Эстонию свою систему ПВО средней дальности NASAMS. Срок размещения зенитно-ракетных комплексов завершается.

На саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, но пока оно не реализовано. Кроме того, европейские страны предоставили свои системы ПВО Украине.

В начале года Испания пообещала направить свои зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS в Эстонию на четыре месяца. Испания также разместила батарею NASAMS в Латвии.

Министр обороны Ханно Певкур надеется, что на неформальной встрече министров обороны европейских стран в Толедо удастся продлить срок размещения испанских ЗРК.

"Мы провели с ними переговоры. Надеемся, что менее чем через месяц на неформальной встрече министров обороны европейских стран в Толедо нам удастся достичь соглашения о продлении срока их пребывания здесь. Есть основания полагать, что нам удастся достичь такого соглашения. Как вариант – размещение у финнов. И сейчас, когда новый министр обороны посетил Эстонию после выборов в Финляндии, мы коротко обсудили этот вопрос", – рассказал Певкур.

Напомним, в июне Эстония, Бельгия, Кипр, Франция и Венгрия подписали соглашение о совместной закупке зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral.

В мае Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему Iris-T немецкого производства – ранее страны договорились о совместной закупке ПВО.