Глава Міноборони Литви відповів на звинувачення щодо розголошення секретних даних

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відповів на заяви президента країни Гітанаса Науседи, який звинуватив міністра у розголошенні інформації обмеженого доступу.

Про це Анушаускас написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Міністр стверджує, що не розголошував інформацію з грифами секретності.

"У системі оборони не використовувалася і не використовується жодна інформація, що має грифи секретності. Ні та інформація, яку я опублікував, ні інформація Міністерства оборони, ні литовської армії", – зазначив він.

Анушаускас додав, що "необґрунтоване накладення грифів секретності також заборонено законом".

"Якби цього принципу не дотримувалися, то, мабуть, ви б не дізналися ні про прихід союзників, ні про навчання, ні про отриману армією техніку, ні про заплановані придбання на гроші всіх платників податків", – підкреслив глава литовського Міноборони.

Нагадаємо, напередодні Науседа розкритикував Анушаускаса за те, що той опублікував у Facebook інформацію про плани країни закупити танки.

У повідомленні міністра оборони йшлося, що Литва обирала серед танків Leopard (Німеччина), Abrams (США) і Black Panther (Південна Корея).

На це Науседа заявив, що "на Держраді з оборони домовилися про дотримання установки, що інформація про деякі речі має бути обмежена, а не публікуватися відразу ж у Facebook".

Раніше повідомлялося, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.

В понеділок після засідання Держради з оборони Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.