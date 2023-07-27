Глава Минобороны Литвы ответил на обвинения в разглашении секретных данных
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ответил на заявления президента страны Гитанаса Науседы, который обвинил министра в разглашении информации ограниченного доступа.
Об этом Анушаускас написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Министр утверждает, что не разглашал информацию с грифами секретности.
"В системе обороны не использовалась и не используется ни одна информация, имеющая грифы секретности. Ни та информация, которую я опубликовал, ни информация Министерства обороны, ни литовской армии", – отметил он.
Анушаускас добавил, что "необоснованное наложение грифов секретности также запрещено законом".
"Если бы этого принципа не придерживались, то, видимо, вы бы не узнали ни о приходе союзников, ни об учениях, ни о полученной армией технике, ни о запланированных приобретениях на деньги всех налогоплательщиков", – подчеркнул глава литовского Минобороны.
Напомним, накануне Науседа раскритиковал Анушаускаса за то, что тот опубликовал в Facebook информацию о планах страны закупить танки.
В сообщении министра обороны говорилось, что Литва выбирала среди танков Leopard (Германия), Abrams (США) и Black Panther (Южная Корея).
На это Науседа заявил, что "на Госсовете по обороне договорились о соблюдении установки, что информация о некоторых вещах должна быть ограничена, а не публиковаться сразу же в Facebook".
Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.
В понедельник после заседания Госсовета по обороне Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.