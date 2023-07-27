Глава Минобороны Литвы ответил на обвинения в разглашении секретных данных

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ответил на заявления президента страны Гитанаса Науседы, который обвинил министра в разглашении информации ограниченного доступа.

Об этом Анушаускас написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Министр утверждает, что не разглашал информацию с грифами секретности.

"В системе обороны не использовалась и не используется ни одна информация, имеющая грифы секретности. Ни та информация, которую я опубликовал, ни информация Министерства обороны, ни литовской армии", – отметил он.

Анушаускас добавил, что "необоснованное наложение грифов секретности также запрещено законом".

"Если бы этого принципа не придерживались, то, видимо, вы бы не узнали ни о приходе союзников, ни об учениях, ни о полученной армией технике, ни о запланированных приобретениях на деньги всех налогоплательщиков", – подчеркнул глава литовского Минобороны.

Напомним, накануне Науседа раскритиковал Анушаускаса за то, что тот опубликовал в Facebook информацию о планах страны закупить танки.

В сообщении министра обороны говорилось, что Литва выбирала среди танков Leopard (Германия), Abrams (США) и Black Panther (Южная Корея).

На это Науседа заявил, что "на Госсовете по обороне договорились о соблюдении установки, что информация о некоторых вещах должна быть ограничена, а не публиковаться сразу же в Facebook".

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.

В понедельник после заседания Госсовета по обороне Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.