Швеція перегляне рішення про дозвіл на проживання палія Корану

Шведське міграційне агентство заявило в п'ятницю, що воно переглядає дозвіл на проживання іракського біженця, який стоїть за кількома актами паплюження Корану в Стокгольмі протягом останніх тижнів, що обурило мусульман по всьому світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого місяця він спалив примірник Корану біля центральної мечеті Стокгольма, а в липні влаштував демонстрацію перед посольством Іраку, де заявив, що спалить священну книгу, але так і не зробив цього.

Міграційна служба заявила, що переглядає його імміграційний статус після того, як отримала інформацію від шведської влади, яка дала підстави розглянути питання про анулювання його статусу в Швеції.

"Це передбачений законом захід, який вживається, коли міграційна служба Швеції отримує таку інформацію, і поки що зарано говорити про результати справи", – заявив представник міграційної служби.

За даними шведського інформаційного агентства TT, чоловік має тимчасову посвідку на проживання у Швеції, термін дії якої закінчується у 2024 році.

Останніми тижнями Швеція опинилася в центрі міжнародної уваги після протестів, під час яких було пошкоджено і спалено Коран, священну книгу мусульман.

Нагадаємо, шведська поліція в п’ятницю оголосила національну "спеціальну акцію" у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою і підвищеним ризиком терористичних атак проти Швеції.

Рішенню шведської поліції передувало доручення уряду посилити контртерористичні заходи після того, як Служба безпеки країни констатувала погіршення безпекової ситуації на тлі акцій зі спалення Корану.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.