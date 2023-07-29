Швеция пересмотрит решение о разрешении на проживание поджигателя Корана

Шведское миграционное агентство заявило в пятницу, что оно пересматривает разрешение на проживание иракского беженца, который стоит за несколькими актами осквернения Корана в Стокгольме в течение последних недель, что возмутило мусульман по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В прошлом месяце он сжег экземпляр Корана возле центральной мечети Стокгольма, а в июле устроил демонстрацию перед посольством Ирака, где заявил, что сожжет священную книгу, но так и не сделал этого.

Миграционная служба заявила, что пересматривает его иммиграционный статус после того, как получила информацию от шведских властей, которая дала основания рассмотреть вопрос об аннулировании его статуса в Швеции.

"Это предусмотренная законом мера, которая принимается, когда миграционная служба Швеции получает такую информацию, и пока рано говорить о результатах дела", – заявил представитель миграционной службы.

По данным шведского информационного агентства TT, мужчина имеет временный вид на жительство в Швеции, срок действия которого истекает в 2024 году.

В последние недели Швеция оказалась в центре международного внимания после протестов, во время которых был поврежден и сожжен Коран, священная книга мусульман.

Напомним, шведская полиция в пятницу объявила национальную "специальную акцию" в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и повышенным риском террористических атак против Швеции.

Решению шведской полиции предшествовало поручение правительства усилить контртеррористические меры после того, как Служба безопасности страны констатировала ухудшение ситуации с безопасностью на фоне акций по сожжению Корана.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.