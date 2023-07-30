Палаючий біля Нідерландів корабель з тисячами авто не дозволяє відбуксирувати вітер
Неділя, 30 липня 2023, 09:54
Влада Нідерландів у суботу почала готуватися до буксирування вантажного судна з тисячами автомобілів на борту, яке горіло кілька днів біля узбережжя країни, однак відклала плани через вітер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Рішення про переміщення корабля ухвалили після того, як полум’я на судні значно вщухло.
"Температура на борту судна різко впала, а інтенсивність вогню та диму зменшилася", – заявило національне управління водними ресурсами Rijkswaterstaat.
Агентство додало, що вантажне судно перебуває у стабільному положенні, "все ще є неушкодженим нижче від ватерлінії і не нахиляється".
Утім, незадовго до 22:00 в суботу управління опублікувало оновлення, у якому було сказано, що через південно-західний вітер починати операцію небезпечно.
У відомстві пояснили, що вітер забезпечить ситуацію, за якої дим нбуде над буксиром протягом усієї операції буксирування судна.
"Тож якщо евакуаційна компанія почне буксирування зараз, це не без ризиків, а безпека та здоров’я екіпажу завжди на першому місці", – пояснили представники влади.
Вони додали, що очікують подібних вітрів протягом наступних кількох днів.
Планують, що буксирування триватиме близько 12 годин.
Пожежа почалася на судні на північ від нідерландського острова Амеланд в середу. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один з них загинув.
На борту судна – 3783 автомобілі, у тому числі 498 електромобілів.
Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.
Зусилля з евакуації судна вкрай обережні. Якщо корабель перекинеться або розвалиться на частини, існує ризик екологічної катастрофи.