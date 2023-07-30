Палаючий біля Нідерландів корабель з тисячами авто не дозволяє відбуксирувати вітер

Влада Нідерландів у суботу почала готуватися до буксирування вантажного судна з тисячами автомобілів на борту, яке горіло кілька днів біля узбережжя країни, однак відклала плани через вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рішення про переміщення корабля ухвалили після того, як полум’я на судні значно вщухло.

"Температура на борту судна різко впала, а інтенсивність вогню та диму зменшилася", – заявило національне управління водними ресурсами Rijkswaterstaat.

Агентство додало, що вантажне судно перебуває у стабільному положенні, "все ще є неушкодженим нижче від ватерлінії і не нахиляється".

Фото: берегова охорона Нідерландів

Утім, незадовго до 22:00 в суботу управління опублікувало оновлення, у якому було сказано, що через південно-західний вітер починати операцію небезпечно.

У відомстві пояснили, що вітер забезпечить ситуацію, за якої дим нбуде над буксиром протягом усієї операції буксирування судна.

"Тож якщо евакуаційна компанія почне буксирування зараз, це не без ризиків, а безпека та здоров’я екіпажу завжди на першому місці", – пояснили представники влади.

Вони додали, що очікують подібних вітрів протягом наступних кількох днів.

Планують, що буксирування триватиме близько 12 годин.

Пожежа почалася на судні на північ від нідерландського острова Амеланд в середу. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один з них загинув.

На борту судна – 3783 автомобілі, у тому числі 498 електромобілів.

Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.

Зусилля з евакуації судна вкрай обережні. Якщо корабель перекинеться або розвалиться на частини, існує ризик екологічної катастрофи.