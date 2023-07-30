Горящий возле Нидерландов корабль с тысячами авто не позволяет отбуксировать ветер

Власти Нидерландов в субботу начали готовиться к буксировке грузового судна с тысячами автомобилей на борту, которое горело несколько дней у побережья страны, однако отложили планы из-за ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Решение о перемещении корабля приняли после того, как пламя на судне значительно утихло.

"Температура на борту судна резко упала, а интенсивность огня и дыма уменьшилась", – заявило национальное управление водными ресурсами Rijkswaterstaat.

Агентство добавило, что грузовое судно находится в стабильном положении, "все еще является неповрежденным ниже ватерлинии и не наклоняется".

Фото: береговая охрана Нидерландов

Впрочем, незадолго до 22:00 в субботу управление опубликовало обновление, в котором было сказано, что из-за юго-западного ветра начинать операцию опасно.

В ведомстве объяснили, что ветер обеспечит ситуацию, при которой дым будет над буксиром в течение всей операции буксировки судна.

"Поэтому если эвакуационная компания начнет буксировку сейчас, это не без рисков, а безопасность и здоровье экипажа всегда на первом месте", – пояснили представители власти.

Они добавили, что ожидают подобных ветров в течение следующих нескольких дней.

Планируется, что буксировка продлится около 12 часов.

Пожар начался на судне к северу от нидерландского острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один из них погиб.

На борту судна – 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.

Усилия по эвакуации судна крайне осторожны. Если корабль перевернется или развалится на части, существует риск экологической катастрофы.