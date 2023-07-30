В ОП подтвердили встречи в Саудовской Аравии по миру в Украине

Руководитель офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по установлению мира в Украине состоится в Саудовской Аравии.

Об этом Ермак сказал в выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана, сказал Ермак.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится вскоре, ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, которые уважают международное право и Устав ООН.

"Президент Зеленский отметил, что наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – сказал Ермак.

О проведении встречи в Саудовские Аравии в Джидде 5-6 августа в сообщило ранее издание The Wall Street Journal. По данным WSJ, на встрече будут представлены примерно 30 западных государств и ключевых развивающихся стран. Россия не приглашена.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Встреча в Саудовской Аравии состоится после встречи высокопоставленных чиновников в Копенгагене в конце июня, в которой приняли участие, в частности, представители Бразилии, Индии, Турции и Южной Африки. Во встрече принимал участие и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

На новую встречу в Джидде Саудовская Аравия и Украина пригласили 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Пока не ясно, сколько из них примут участие, хотя ожидается, что страны, которые участвовали в переговорах в Копенгагене, сделают это снова.

Среди тех, кто подтвердил свое участие, – Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. По данным источника, также ожидается, что Салливан снова примет участие во встрече.