Чехія серед запрошених на саміт у Саудівській Аравії щодо України

Чехія отримала запрошення на саміт у Саудівській Аравії, де на початку серпня представники близько 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні.

Про це ČTK повідомив речник МЗС Чехії Деніел Дрейк, пише "Європейська правда".

За його словами, зараз вирішують, хто представлятиме Чехію на зустрічі.

"Я можу підтвердити, що Чеська Республіка отримала запрошення на саміт у Джидді, Саудівська Аравія, рівень представництва вирішується", – відповів Дрейк у відповідь на запит ČTK.

Про проведення зустрічі в Джидді 5-6 серпня у повідомило видання The Wall Street Journal. За даними WSJ, на саміті будуть представлені приблизно 30 західних держав і ключових країн, що розвиваються. Росія не запрошена.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться після зустрічі високопосадовців у Копенгагені наприкінці червня, в якій взяли участь, зокрема, представники Бразилії, Індії, Туреччини та Південної Африки. У зустрічі брав участь і радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

На нову зустріч у Джидді Саудівська Аравія і Україна запросили 30 країн, включаючи Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі і Замбію. Наразі не зрозуміло, скільки з них візьмуть участь, хоча очікується, що країни, які брали участь у переговорах у Копенгагені, зроблять це знову.

Серед тих, хто підтвердив свою участь, – Велика Британія, ПАР, Польща та ЄС. За даними джерела, також очікується, що Салліван знову візьме участь у зустрічі.